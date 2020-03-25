Ассоциация «Российские автодилеры» (РОАД) опубликовала открытое письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Документ за подписью главы РОАД Олега Мосеева был опубликован на сайте ассоциации.

«Авторитейл сегодня – это значимая отрасль экономики РФ, состоящая из 3300 дилерских центров и почти 300 тысяч сотрудников с годовым оборотом около 3 трлн.руб.. Таким образом, включая членов семьи, от благополучия отрасли зависит порядка 1 млн человек. При этом отрасль создана практически полностью национальными инвесторами. По экспертным оценкам в инфраструктуру авторитейла инвестировано более 15 млрд долларов», — говорится в письме. Как отмечают в РОАД, помимо вклада в экономику, отрасль вносит значимый вклад в обеспечение достойного качества жизни россиян.

«Авторитейл еще не восстановился после предыдущего кризиса, который привел к закрытию 1200 дилерских центров и сокращению порядка 100 000 человек. Существенное ухудшение экономической ситуации, связанное с мировой пандемией COVID-19 неминуемо ведет к серьёзному падению авторынка как в части продажи новых автомобилей и автомобилей с пробегом, так и в части рынка сервисных услуг и запасных частей», — отмечается в письме.

Во избежание череды банкротств автодилеров и большого количества сокращений персонала участники рынка обратились к правительству РФ с целом рядом предложений.

Они касаются освобождения с 1 апреля автодилеров от выплат взносов в пенсионный фонд России, фонд социального страхования, федеральный фонд обязательного медицинского страхования, начисляемых на заработные платы всех сотрудников дилерских предприятий, а также предоставления налоговых каникул по НДС, налогу на имущество и землю. Освободить от выплаты налогов дилеры просят до официального прекращения всех ограничительных мер, связанных с коронавирусом, плюс 1-2 квартала в зависимости от типа рассматриваемого налога.

Также РОАД попросил продлить действие специального режима в виде уплаты единого налога на вмененный доход по виду деятельности «услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств» на 2021-2024 г.г., в том числе для регионов уже отказавшихся от этого налогового режима.

Также дилеры попросили дать рекомендацию банкам предоставить льготный период по выплате процентов по кредитам на период с 1 апреля и до официального прекращения всех ограничительных мер, связанных с пандемией плюс 2 последующих квартала и продлении конечных сроков платежей.

«Мы рассчитываем на рассмотрение предложенных инициатив в кратчайшие сроки и продолжение сотрудничества с целью недопущения краха рынка авторитейла, как одной из важнейших частей экономики РФ», — говорится в письме.

Напомним, что на сегодня действующими членами РОАД среди сибирских дилеров являются «СИАЛАВТО» (официальный дилер KIA, Renault в Красноярском крае), ГК «Евразия Моторс» (официальный дилер Mercedes-Benz, Skoda, Volkswagen, Hyundai, KIA, Renault, Mitsubishi, Nissan, Datsun, Changan в Омской области), ГК «АвтоПлюс» (официальный дилер Toyota, Lexus в Омской области), «Автомир» (официальный дилер Toyota, Hyundai, Suzuki, Skoda, Audi, Renault, Volkswagen в Новосибирской области, Renault, Hyundai в Новокузнецке), «Мегапарк» (официальный дилер KIA в Новосибирской области), «Сармат» (официальный дилер KIA, ГАЗ в Новосибирской области), «Сто Коней» (официальный дилер KIA, Mitsibishi, GM в Томской области, GM в Алтайском крае), «Автоцентр Дюк и К» (официальный дилер Lada в Кузбассе), «Кузбассавтоцентр» (официальный дилер Ford в Новокузнецке), «Сибинпэкс» (официальный дилер Hyundai, Skoda, Volkswagen, GM, Audi, Mazda, Renault в Кемерове, Haval, Lifan, DFM, UAZ в Новокузнецке), ГК «Картель-Авто» (официальный дилер Nissan, Datsun, Subaru, Hyundai, Mitsubishi, Geely в Кемеровской области), СП «Бизнес-Кар» (официальный дилер Toyota в Кемеровской области). Главой ассоциации является Олег Мосеев, член совета директоров компании «Блок Роско» (г. Иваново), экс-члена совета директоров ГК «СЛК-Моторс» (Новосибирск).

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.