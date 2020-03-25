Взыскание денег с контрагентов «Холидея» приостановил коронавирус

Арбитражный суд Новосибирской области отложил рассмотрения заявлений конкурсного управляющего банкротящегося новосибирского «Холидея», требующего взыскать деньги с контрагентов ритейлера и вернуть их в конкурсную массу.

Как сообщается на сайте суда, отложено рассмотрение 9 заявлений. Они перенесены на май текущего года. В числе тех, чьи дела отложены, крымская «Краймиан Венчэ Кампани», с которой управляющий требует около 20 млн рублей, торговый дом «Алтан» (более 6,2 млн рублей), московский «Купман» (около 1,8 млн рублей) и другие компании. В судебных определениях уточняется, что проведение заседаний не представляется возможным в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции.

Ранее арбитражный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов потребовал признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве компании недействительными и вернуть деньги, полученные контрагентами за поставленный товар, в конкурсную массу. Было подано несколько сотен заявлений, общую сумму предполагаемых взысканий участники процесса оценивали в миллиарды рублей. Напомним, на минувшей неделе арбитражный суд Новосибирской области, из-за угрозы распространения COVID-19, приостановил прием бумажных документов с нарочными и регламентировал ознакомление с материалами дел электронным форматом. Кроме того, суд ограничил проведение заседаний до 10 апреля, рассматривая только дела приказного и упрощенного производства или дела, в которых от всех лиц, участвующих в деле, поступит заявление о рассмотрении в их отсутствие.

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