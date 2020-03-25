На «Южном Кузбассе» решили обновить оборудование

Для обогатительной фабрики «Красногорская», входящей в состав угольной компании «Южный Кузбасс», приобретено новое оборудование на 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в самой компании.

Для фабрики приобрели магнитный сепаратор, который в процессе работы отделяет магнетит из суспензии воды и шлама, а также барабаны и коробы для эксплуатируемых на фабрике сепараторов и грохотов. Магнетит используется на фабрике в процессе обогащения: он помогает разделять рядовой уголь на концентрат и пустую породу.

«Внедрение новой и восстановление действующей техники призваны обеспечить стабильную и эффективную работу предприятия. Сегодня это особенно важно для выполнения производственной программы, направленной на увеличение объемов переработки угля и обеспечение высоких качественных показателей», – сообщил управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Игорь Ритиков.

Угольная компания «Южный Кузбасс» входит в горнодобывающий дивизион Группы «Мечел», – глобальную горнодобывающую и металлургическую компанию. Продукция компании, объединяющую производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии, поставляется в Европу, Азию, Африку,Северную и Южную Америку.

Напомним, 24 марта губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил обеспечить интернетом отдаленные села Кузбасса.

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