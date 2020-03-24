На завершение долгостроев Новосибирская область получит более 1 миллиарда рублей

Глава минстроя Новосибирской области Иван Шмидт на брифинге 24 марта рассказал о применении в 2020 году механизма публично-правовой компании «Фонд защиты граждан-участников долевого строительства» для финансирования завершения строительства долгостроев.

Размер субсидии на завершение долгостроев в Новосибирской области составит 1,3 миллиарда рублей. Об этом 24 марта сообщил глава областного минстроя Иван Шмидт.

«Субсидия предоставляется на условиях софинансирования. В бюджете региона в 2020 году на эти цели предусмотрено более 289,5 миллионов рублей. Это позволит начать работы по четырем наиболее проблемным объектам региона – дома 12 и 13 в микрорайоне Закаменский, дом в Краснообске и дом в Оби», – сообщил Иван Шмидт.

Эксперты изучат проблемные дома сразу после заключения соглашения и назовут конкретные суммы, которые нужны на достройку этих зданий. Также в договорах будут указаны сроки завершения строительства и определены подрядчики, которые и будут достраивать объекты.

Напомним, набережную Оби в ближайшее время сделают одним из самых привлекательных районов для проживания.

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