Сбербанк выступил с инициативой в области борьбы с пандемией — любой гражданин России с 23 марта может получить по телефону или через мобильное приложение бесплатную консультацию квалифицированного врача сервиса телемедицины DocDoc, входящее в экосистему Сбербанка.

«Мы хотим, чтобы каждый житель страны имел возможность получить бесплатную квалифицированную консультацию врача по вопросам коронавирусной инфекции не выходя из дома», – прокомментировал президент Сбербанка Герман Греф.

При звонке на бесплатную горячую линию ‪8 800 707-85-72‬ пользователя соединят со специалистом call-центра DocDoc. Все финансовые расходы на поддержку сервиса Сбербанк берет на себя. Во время разговора оператор проконсультирует позвонившего по простым вопросам, не требующим медицинской квалификации, а затем при необходимости соединит с квалифицированным врачом, который даст консультацию на тему коронавирусной инфекции. Длительность консультаций неограниченна, в среднем она составляет 15 минут. На линии работает 400 врачей, все они прошли дополнительное обучение и работают в частных клиниках Москвы и регионов. При необходимости сервис может также подключить государственные клиники.

«Операторы call-центра могут помочь с «техническими вопросами», такими как: меры снижения риска заражения вирусом, правила поведения при карантине, способы тестирования коронавирусной инфекции, – добавил основатель сервиса телемедицины DocDoc Дмитрий Петрухин. – В том случае, если вопрос медицинский, позвонившему будет предоставлена консультация квалифицированного врача».

Компания DocDoc начала работу в 2012 году как первый в России сервис по выбору врачей на основе проверенных отзывов самих пациентов. В 2017 году DocDoc вошел в экосистему Сбербанка, после чего сервис начал трансформацию в медицинскую платформу – площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На данном этапе более 4000 частных клиник, подключенных к сервису, дают возможность записаться на очный прием к врачу. Сервисом воспользовалось уже более 2,5 млн человек. За это время DocDoc собрал более 300 000 отзывов о врачах. Сервис телемедицины DocDoc был запущен в 2018 году.

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