Прокуратура Новосибирской области возбудила уголовное дело против бывшего главы администрации города Обь Александра Мозжерина.

Экс-мэр Оби подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

«В ходе прокурорской проверки установлено, что глава города незаконно отменил постановления о признании аварийными и подлежащими сносу 30 многоквартирных домов. В результате нарушены права и законные интересы граждан, имеющих право на переселение из ветхого и аварийного жилья. По иску прокурора города указанные действия главы муниципального образования признаны судом незаконными», – отмечает ведомство.

Напомним, в апреле 2019 года прокуратура потребовала отставки Александра Мозжерина с поста мэра Оби. В начале этого года Мозжерин отказался участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы местной администрации. 25 февраля 2020 года состязание за пост мэра выиграл вице-спикер горсовета 32-летний Оби Павел Буковинин.

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