Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал жителей региона старшего возраста обеспечить максимальную самоизоляцию и избегать мест массового скопления людей. Об этом говорится в обращении, которое опубликовала пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.

Андрей Травников напомнил: лица старшего возраста входят в группу риска по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и чем старше человек, тем выше риск заболевания. Оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения этой инфекции обратился к лицам старшего возраста, к людям, страдающим хроническими заболеваниями, с просьбой соблюдать карантинный режим самоизоляции, по возможности исключить посещение общественных мест, находиться дома или на даче.

«Родных и близких наших пожилых людей, наших ветеранов я призываю оказывать им всяческую помощь и поддержку, в том числе – приобретать продукты, предметы первой необходимости, лекарства для того, чтобы людям в возрасте не приходилось покидать пределы своей квартиры, своего дома. Понимая, что не у каждого есть такие близкие помощники, мы сегодня усиливаем работу министерства труда и социального развития Новосибирской области, в том числе – благодаря активности наших общественных организаций. Общероссийский народный фронт с проектом «Мы вместе», региональное отделение партии «Единая Россия», другие общественные организации развернули работу по привлечению волонтёров, — отметил глава области. — Здесь также не надо забывать о вопросах безопасности, поэтому мы определили, что организовывать и координировать эту работу будет министерство труда и социального развития Новосибирской области. Соответственно, наши ветераны, а также волонтёры, заинтересованные в оказании помощи, могут обратиться по одному из трёх телефонов: привычному для многих телефону горячей линии минсоцтруда 8-800-100-00-82; телефону горячей линии по коронавирусу 112; по линии, организованной на базе общественной приёмной партии «Единая Россия» +7 (383) 304-84-84. Все добровольцы пройдут краткий инструктаж на площадке министерства труда и социального развития и только после этого смогут приступить к работе. Ещё раз призываю лиц старшего возраста, всех, находящихся в группе риска, оставаться дома, проявлять бдительность и не получать услуги от тех, кто не имеет соответствующих полномочий от министерства труда и социального развития».

Напомним, комплексными центрами соцобслуживания Новосибирской области организована работа выездных мобильных бригад по предоставлению социальных услуг пожилым гражданам на дому. Выезды начнутся с 25-го марта.

Усилена работа амбулаторной службы медицинских организаций региона. Уже сегодня на помощь врачам вышли 160 ординаторов НГМУ и более 80 студентов последнего курса медицинского колледжа. Они будут оказывать медпомощь и осуществлять патронаж на дому в первую очередь пожилым пациентам старше 60 лет. Также ординаторы помогут вести медицинское наблюдение за теми, кто здоров и находится на домашнем карантине.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.