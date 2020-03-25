В Законодательном собрании Новосибирской области (ЗС НСО) обсудили состояние автодорог Новосибирска. В совещании, проведенном комитетом Законодательного собрания по транспортной, промышленной и информационной политике 20 марта, приняли участие представители профильного министерства, департамента транспорта и дорожно­благоустроительного комплекса мэрии г. Новосибирска, депутаты городского Совета и руководство МКУ «Управление дорожного строительства».

По информации руководителя МКУ г. Новосибирска «Управление дорожного строительства» Юрия Демина, в 2020 году в Новосибирске планируется отремонтировать порядка 1 млн кв. метров дорог. Сумма финансирования работ составит 1 млрд 543 млн рублей. В число самых масштабных проектов войдет завершение работ на Бердском шоссе и улице Большевистской, где вместе с ремонтом дорожного полотна будет производиться обустройство обочин и газонов.

Всего же, как прозвучало из доклада Юрия Демина, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году в Новосибирске должно быть капитально отремонтировано 425 км автомобильных дорог. Для этого ежегодно городу нужно приводить в порядок не менее 30 км дорожного полотна. Это основное условие, чтобы продолжить получать федеральные средства.

Комментируя уже проведенные в Новосибирске ремонты дорог, депутаты Законодательного собрания признали их не вполне удовлетворительными. В частности, ожидания депутатов и горожан не оправдал последний этап реконструкции Красного проспекта. Депутат ЗС НСО Валерий Ильенко напомнил, что в адрес народных избранников поступило немало негативных отзывов о состоянии отремонтированного дорожного полотна. Автовладельцы жаловались на появившуюся колейность проезжей части, мешающую движению транспорта.

В ответ на замечание начальник департамента транспорта и дорожно­благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов связал проблему некачественного ремонта Красного проспекта с неожиданным банкротством подрядной организации, выполнявшей работы.

Также Валерий Ильенко акцентировал внимание представителей мэрии на состоянии Толмачевского шоссе, где разрушение дорожного полотна создает пробки в движении автотранспорта. На это в мэрии ответили, что для ремонта Толмачевского шоссе уже определен подрядчик, который зайдет на объект в апреле 2020 года.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Козлов поднял проблему недостаточного водоотведения с мест строительства дорог. По мнению парламентария, обводнение почвы ускоряет разрушение дорожного полотна и сводит на нет все затраты на ремонтные работы.

«Посмотрите, что творится на проезде под Октябрьским мостом Новосибирска или на повороте от Академгородка. Зачем вкладывать деньги в ремонт дороги и не делать при этом водоотведение? Бессмысленная работа!» — эмоционально высказался депутат.

Заместитель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков поддержал Александра Козлова и предложил департаменту транспорта мэрии организовать системную работу по водоотведению в местах дорожного ремонта и строительства.

Другой проблемой, которую подняли на совещании депутаты Законодательного собрания, стал недостаточно эффективный ямочный ремонт дорог, при котором уничтожение ям не поспевает за их появлением.

«На Мочищенском шоссе по направлению к переезду ямочность полотна растет. Это затрудняет движение автотранспорта и создает пробки. Почему нет должного ремонта?» — задал вопрос специалистам мэрии председатель комитета ЗС по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.

В ответ в департаменте транспорта мэрии связали неудовлетворительный ямочный ремонт с низким качеством применяемого «холодного» асфальта. Несмотря на то что эта смесь используется в городе уже не первый год, именно в этом году, по мнению специалистов департамента, на ее эффективность негативно повлияли редкие перепады температуры и возросшая загруженность дорог транспортом. При этом в мэрии города пообещали, что уже к апрелю в Новосибирске заработают заводы по изготовлению горячего асфальта — и на дорогах начнут применять более долговечную и эффективную смесь.

На прошедшем совещании депутаты высказали опасения не только состоянием автодорог, но и мостов и мостовых переходов города. В особенности Октябрьского моста, где автовладельцы наблюдают наряду с ямами и трещинами торчащую арматуру. В городском департаменте транспорта заверили, что уже в этом году будет проведен текущий ремонт Октябрьского моста, чтобы затем готовить объект к капитальному ремонту.

В целом, как считают парламентарии, в бюджет Новосибирска заложено достаточно средств, чтобы адекватно содержать и вовремя ремонтировать всю транспортно­дорожную сеть города.

«Город получил субсидии из областного бюджета, ему вернули доходы от транспортного налога. Средств должно быть достаточно, чтобы привести в порядок дороги, мосты и переходы. Поэтому мы вправе в дальнейшем спросить, как были использованы эти средства из областного бюджета», — заметил Сергей Титков.

Подводя итоги прошедшего совещания, председатель комитета Федор Николаев отметил, что у депутатов есть замечания и по недостаточно качественному ремонту, и по неправильному содержанию городских дорог.

«Безусловно, сегодняшний ямочный ремонт формируется теми погодными условиями, которые были в этом году зимой. Но важно и то, какими дороги входили в зиму. Это объем заливки трещин, подготовки дорог для прохождения зимы. Сегодня мы говорим, что мэрия проводила этих работ недостаточно, хотя с точки зрения финансирования они не такие объемные, как капитальный ремонт или строительство, — прокомментировал парламентарий. — Да, мы сегодня капитально ремонтируем дороги, но при неправильном содержании они быстро придут в негодность. Кому тогда предъявлять претензии? Кто виноват, что покрытие развалилось? Если у нас была принята качественная работа, а дорога стоит в воде. Если мы зажали дорогу снеговыми отложениями, не вывозили их вовремя. Это неправильное содержание, которое неминуемо приведет к разрушениям».

В заключение Федор Николаев подчеркнул, что прошедшее совещание не несло никакого политического смысла, и его целью стало рассмотрение вопросов, связанных с выполнением обязательств мэрии перед гражданами города.

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