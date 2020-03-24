Новосибирский кинотеатр приостановил сеансы из-за коронавируса

В связи с угрозой распространения коронавируса в Новосибирске приостановил работу кинотеатр «Синема Парк Ройял Парк». Другие кинотеатры также начинают принимать ограничительные меры.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в Объединенной сети («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»), кинотеатр в ТРК «Ройял парк» на Красном проспекте приостанавливает работу с 24 марта. «Данные ограничения являются необходимыми, и мы надеемся на понимание со стороны наших гостей. О всех изменениях в деятельности кинотеатров будем сообщать дополнительно», — сказал руководитель пресс-службы Объединенной сети Артем Саргсян.

Ограничительные меры ввели также в новосибирском кинотеатре «Победа». Кроме измерения температуры тела сотрудников и дезинфекции залов, там ограничивают количество проданных билетов. Таким образом, зрители находятся в зале на расстоянии, как минимум, двух пустых кресел друг от друга. Побывавших в зарубежных поездках руководство кинотеатра попросило временно воздержаться от посещения «Победы».

Напомним, ранее власти Новосибирска сообщили о временной приостановке работы театров. Причина та же – угроза распространения COVID-19. Кроме того, в минувшую субботу отменил представления Новосибирский государственный цирк.

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