Полпред Сергей Меняйло создал штаб по борьбе с коронавирусом

Сегодня полномочный представитель президента Российской Федерации в СФО провёл совещание, на котором обсуждалась ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции в регионах округа.

На совещании полпред отметил, что на сегодняшний день во всех субъектах СФО введен режим повышенной готовности. По состоянию на 23 марта под медицинским наблюдением находится более девяти тысяч человек, в том числе в стационарах 232 человека, подтверждено 13 случаев заболевания.

На совещании было принято решение о создании Координационного штаба при полномочном представителе президента РФ по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СФО. Основная задача штаба – выявление проблем и угроз, связанных с распространением инфекции, и незамедлительная реализация мероприятий по их ликвидации.

В состав штаба войдут руководители силовых структур округа, руководители органов Роспотребнадзора и Росздравнадзора по Новосибирской области, представитель Министерства иностранных дел РФ в Новосибирске, руководители Федеральной антимонопольной службы и Государственной инспекции труда.

Напомним, мэрия Новосибирска сообщила о режиме работы метро в новых условиях

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