В Красноярском крае продолжится ремонт Енисейского тракта

Автомобильная дорога Красноярск – Енисейск – главная транспортная артерия края, соединяющая северные и центральные части региона, будет отремонтирована.

В Казачинском районе в 2019 году начали ремонтировать автодорогу Красноярск – Енисейск: дорожники сдали в эксплуатацию участок со 197 по 201 километр. Было обновлено асфальтобетонное покрытие и примыкания, укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Работа проходит в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», заказчик — КГКУ «КрУДор». В этом году планируется отремонтировать еще один участок на 149 километре трассы.

В 2020 году, в рамках нацинального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в Красноярском крае отремонтируют 76 объектов регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью около 240 км. Объем финансирования ремонта региональной сети автодорог составляет 2 миллиарда рублей.

Напомним, Красноярский фонд капремонта выполнил рекордный объем работ в 2019 году, заняв первое место по Сибири.

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