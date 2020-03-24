Андрей Травников сообщил о реализации дополнительных мер по противодействию COVID-19

Губернатор отметил, что на помощь врачам в борьбе с коронавирусом вышли 160 студентов НГМУ и более 80 студентов новосибирского медколледжа.

В Новосибирской области усилена работа амбулаторной службы медицинских организаций в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил руководитель региона Андрей Травников. Его слова приводит пресс-служба правительства НСО.

Глава региона также подчеркнул, что ситуация не изменилась, на полдень 24 марта новых случаев заражения в Новосибирской области нет.

«Но, видя, что происходит в других субъектах Российской Федерации и за рубежом, мы понимаем, что расслабляться нельзя. Поэтому мы, во-первых, реализуем все федеральные меры по борьбе с инфекцией. В частности, полностью закрыто регулярное воздушное сообщение с иностранными государствами. Во-вторых, применены региональные дополнительные меры. Серьёзная нагрузка сегодня ложится на медиков. Мы стараемся находить возможности для того, чтобы облегчить их работу. Одно из новых решений, вступившее в силу сегодня: мы привлекаем клинических ординаторов из Новосибирского государственного медицинского университета. Они уже получили сертификаты участкового терапевта или педиатра. Уже сегодня 160 человек – завтрашних врачей – вышли на работу в первичном звене и вместе с терапевтами ведут приём и посещение на дому пациентов группы риска и тех, у кого выявлены симптомы ОРВИ. Также на помощь врачам вышли 87 студентов последнего курса медицинского колледжа – это будущие фельдшеры. Эти ребята будут посещать граждан, находящихся на самоизоляции и под постоянным медицинским наблюдением», — сказал Андрей Травников.

Также губернатор отметил, что с понедельника, 23 марта вступила в силу рекомендация министерства культуры Новосибирской области о приостановке проведения всех массовых мероприятий со зрителями. «На этой неделе мы переходим на формат трансляции спектаклей и концертов, в том числе онлайн-трансляции, на телевидении и в сети интернет», — сообщил губернатор.

Напомним, театры Новосибирска закрылись из-за коронавируса вчера, 23 марта.

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