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Губернатор Кузбасса поручил обеспечить интернетом отдаленные села области
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Под Иркутском резидент ТОСЭР открыл новую фабрику мороженого
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Новосибирского производителя медицинских масок отправили работать на госнужды
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В 2019 году хакеры осуществили 110 тысяч кибератак в Сибири
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Новосибирских депутатов позвали на внеочередную сессию обсудить схему округов
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В Новосибирской области начали оформлять электронные больничные листы из-за коронавируса
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«Почта России» создала штаб для защиты клиентов и сотрудников
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В Бердске назначены новые руководители ключевых департаментов
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Новосибирский институт «Сибгипрозолото» вошел в банкротство
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В Новосибирской области запустят новый завод по производству гречневой крупы
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В новосибирском НИИ начинаются испытания гибридного авиадвигателя
Кандидат исторических наук, директор Новосибирского городского открытого колледжа
Топ-менеджер в сфере автодилерского бизнеса
Эксперт КГ «Управленческая практика», консультант по управлению персоналом, карьерный коуч
Управляющий партнер юридической фирмы «Ветров и партнеры»
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