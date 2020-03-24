Банкротство новосибирского ритейлера внесет коррективы в закон

Депутат регионального парламента Ирина Диденко и новосибирский бизнес-омбудсмен Николай Мамулат выступили с инициативой внесения изменений в федеральный закон о банкротстве, защищающих интересы контрагентов ритейлеров. Поводом стала скандальная ситуация вокруг банкротства новосибирского «Холидея».
ООО «Компания Холидей» было одним из крупнейших сибирских ритейлеров с несколькими сотнями брендированных магазинов («Холидей», «Холди», «Сибириада», «Кора» и др.) в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Заявление о признании компании «Холидей» банкротом было принято арбитражным судом Новосибирской области в январе 2018 года, летом того же года в компании было введено наблюдение, а в феврале 2019 года в «Холидее» началась процедура конкурсного производства. Сумма требований к компании превышает 15 млрд рублей.
Предложения были представлены на прошедшем 18 марта заседании комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области. Как рассказала «Континенту Сибирь» заместитель председателя комитета Ирина Диденко, подготовлено обращение с предложениями об изменении закона о банкротстве. «Это не единичная поправка, а комплекс изменений, касающихся особенностей деятельности и банкротства ритейлеров», — пояснила парламентарий. По словам Ирины Диденко, инициаторы обращения предложили разделить кредиторов банкротящейся компании на категории: профессиональные кредиторы (финансово-кредитные организации, банки) и непрофессиональные (поставщики, производители товаров). «Поставщики не хотят быть кредиторами, их целью и способом заработать является производство и доведение товаров до конечного потребителя через торговые сети. А для банков выдача кредитов является целью и способом заработать — есть инструментарий для осуществления контроля, банки анализируют финансовое состояние предприятия, его платежеспособность, страхуют риски, могут нивелировать риски путем повышения процентной ставки и т.д.», — сказала зампредседателя бюджетного комитета. Рынок торговли сегодня практически полностью занят крупными сетями, диктующими небольшим поставщикам свои условия, в том числе по отсрочке платежей за поставленный на прилавки товар. Возможности влиять на этот процесс у поставщиков нет.
Кроме того, инициаторы обращения предлагают изменить для поставщиков очередность выплаты кредиторской задолженности. Сейчас они стоят в конце очереди, после выплаты зарплаты и текущих платежей. «Но основная затратная часть стоимости товара закладывается на стадии его производства, и большую часть этих затрат составляют заработная плата сотрудников производителя, отчисления в специальные фонды, налоги и другие обязательные платежи в бюджеты всех уровней», — сказала Ирина Диденко. По словам парламентария, в случае банкротства «Холидея» заложниками стали порядка 1,7 тыс. коммерческих предприятий, как крупных, так и мелких. Сейчас, с учетом вынесенных ранее не в их пользу решений суда, бизнесмены готовы сокращать свои поставки в другие сети, чтобы минимизировать риск при возможном банкротстве контрагента. «Уменьшают дебиторку, опасаясь попасть в ту же ситуацию с другими сетями, значит, возможны сокращения и объемов производства. При такой практике любая неосторожная фраза о возможной несостоятельности ритейлера повлечет за собой отказ в поставках. После чего ритейлер уже не восстановится. А ведь смысл процедуры банкротства не закрытие предприятия, а поиск путей для его оздоровления», — считает парламентарий.
По словам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата, принимая решения не в пользу контрагентов «Холидея», суды не рассматривали совершенные сделки как сделки в рамках обычной хозяйственной деятельности (ОХД). «Сейчас закон может трактоваться в зависимости от точки зрения конкретного судьи. Из закона неясно, что является обычной хозяйственной деятельностью, нет четкой формулировки. Нужно четко определить и закрепить термин ОХД, чтобы предприниматель не стал конкурсным кредитором», — сказал Николай Мамулат. Еще одним упущением правового акта, по его словам, являются риски, возникающие у предпринимателя при наличии признаков банкротства контрагента. Однако далеко не у всех бизнесменов есть возможность внимательно следить за финансовым состоянием партнеров. «Никто из предпринимателей не заметил банкротства «Холидея» и не знал о том, что существует такая правовая коллизия. Нужно, чтобы в законе была четко прописана обязанность какого-либо органа информировать бизнесменов о признаках банкротства ритейлера. Чтобы это были не слухи, а официальная информация для контрагентов: осторожно, есть признаки несостоятельности», — подчеркнул бизнес-омбудсмен.
Кроме того, по мнению Николая Мамулата, нужно регламентировать в законе понятие «одного процента». Сейчас, если стоимость сделки составляет менее одного процента от стоимости активов должника, она не может быть оспорена, коммерсант-поставщик не становится конкурсным кредитором, а сделка считается сделкой, осуществляемой в рамках обычной хозяйственной деятельности. В случае с «Холидеем» управляющий суммировал сделки нескольких поставщиков, что позволило указывать на то, что получившаяся сумма, которая составила 6 млрд рублей, превышает 1 % от стоимости активов «Холидея». Это и стало в итоге предметом судебного разбирательства. «Не надо связывать друг с другом все сделки и поставщиков. Если сумма сделки менее процента – это сделка, совершенная в процессе обычной хозяйственной деятельности, и с предпринимателем обязаны рассчитаться в общем порядке, не в процессе конкурсного производства», — считает бизнес-омбудсмен.
Напомним, ранее арбитражный управляющий «Холидея» Трофим Кузнецов потребовал признать сделки, прошедшие в преддверии принятия к производству заявления о банкротстве компании недействительными и вернуть деньги, полученные контрагентами за поставленный товар, в конкурсную массу. Было подано несколько сотен заявлений, общую сумму предполагаемых взысканий участники процесса оценивали в миллиарды рублей. Предприниматели посчитали, что действия управляющего угрожают банкротством им самим. Последовал ряд коллективных обращений к депутатам, бизнес-омбудсменам, сенаторам, главам регионов. В газете «Ведомости» было опубликовано открытое письмо бизнесменов президенту России. В итоге процедура банкротства новосибирского ритейлера получила широкий общественный резонанс. На минувшей неделе в ситуации наметился перелом. Арбитражный суд Новосибирской области отказал в требованиях по 8 заявлениям арбитражного управляющего. По мнению коммерсантов, это может стать благоприятной для них тенденцией. Представленное Ириной Диденко и Николаем Мамулатом обращение, адресованное председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, будет рассмотрено на ближайшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области, намеченной на 26 марта.