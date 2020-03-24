«МегаФон» объявил о начале продаж SIM-карт с саморегистрацией онлайн. Теперь получить карту и подключиться к оператору можно на маркетплейсе Tmall, собственном интернет-магазине «МегаФона» и других площадках, что позволит минимизировать контакты и не посещать магазины тем, кто в текущей ситуации вынужден оставаться дома.

При онлайн-покупке SIM-карты, как сообщили представители «МегаФона», ее доставят покупателю прямо домой. Активировать купленную карту также можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение «МегаФона», там же можно выбрать тариф. Пилотным регионом данного предложения в Сибири стал Красноярск, но, как пояснил оператор, число подключенных регионов будет расти.

«Чтобы купить сим-карту, теперь не обязательно посещать салон связи или заключать контракт, общаясь с курьером. Мы расширили количество интернет-магазинов, в которых можно купить SIM-карту с саморегистрацией, – отмечает коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон. – Это особенно актуально сейчас, когда многие вынуждены остаться дома, но при этом каждому важно находиться на связи со своими близкими. Можно приобрести онлайн и смартфон, и SIM-карту к нему, выбрать удобный тариф в приложении и сразу начать пользоваться услугами оператора».

Авторизацию с подтверждением данных клиента можно провести через портал «Госуслуги». Другой способ – биометрический, для него нужно сделать фотографию с паспортом в руках и внести даннные в приложение.

Напомним, что «МегаФон» первым из российских операторов связи начал продажи на Tmall в ноябре 2019 года. На старте в ассортименте был ряд моделей Apple iPhone, сейчас количество брендов и категорий представленных товаров расширилось. Кроме Tmall и собственного интернет-магазина, сим-карты «МегаФона» с саморегистрацией представлены в ассортименте онлайн-магазинов «Связной», 1CLICK, ЮЛ@ЙН, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.

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