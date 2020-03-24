Под Иркутском резидент ТОСЭР открыл новую фабрику мороженого

ООО «Фабрика Мороженого СМК» было создано в рамках реализации инвестиционного проекта предприятия СХ ПАО «Белореченское». Объем капитальных вложений составил более 270 миллионов рублей.

Персонал предприятия — 24 человека, работа будет организована в три смены.

Строительство фабрики заняло 1,5 года. На предприятии будет выпускаться 54 вида мороженого, для его изготовления которого будет использоваться натуральное молоко от местного производителя – сельскохозяйственного предприятия «Белореченское». Производство мороженого позволит дополнительно перерабатывать шесть тысяч тонн молока в год.

Фабрика уже ведет переговоры с торговыми сетями Иркутской области, Республики Бурятия и предпринимателями из Монголии.

«Фабрика мороженого стала восьмым резидентом Усольского ТОСЭР, который начал работать», – подчеркнул врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

На сегодняшний день в ТОСЭР Усолье-Сибирское зарегистрировано 14 резидентов.

Предприятие уже ведёт переговоры с торговыми сетями Иркутской области и Республики Бурятия. Скоро мороженое увидят и в Монголии.

Напомним, неделю назад в Иркутской области был выбран новым спикер Законодательного собрания — им стал Александр Ведерников.

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