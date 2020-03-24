Новосибирского производителя медицинских масок отправили работать на госнужды

Новосибирский производитель медицинских масок «Медсклад» перестал отгружать продукцию оптовикам из-за полного перехода на обеспечение стратегически важных объектов региона. Также компания прекратила продажу масок в новосибирских киосках Роспечати.

«Масок нет. Заявки не принимаются. Бессрочно. В очередь не ставим. С 23 марта производство масок работает на госнужды», — сообщается на сайте многопрофильной компании «Медсклад». Производители уточнили, что, по согласованию с минпромторгом Новосибирской области, компания сейчас работает только со стратегически важными заказчиками: аэропорт Толмачёво, Новосибирский метрополитен, авиакомпания S7, Бердский электромеханический завод, железная дорога, силовые структуры, пограничники и ряд других. Предоплата, ранее сделанная другими заказчиками, будет возвращена. «Просим всех отнестись к ситуации с пониманием», — говорится в сообщении.

Кроме того, компания прекратила розничную продажу медицинских масок через новосибирские киоски Роспечати «до специального распоряжения». Маски в розницу продолжают продавать в Бердске, в трех продуктовых магазинах, при этом отпускают не более трех упаковок в одни руки.

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