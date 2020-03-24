Более 1,1 миллиона кибератак на компьютеры организаций и компаний произошло в прошедшем году в целом по России.

За 2019 год центром мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC «Ростелекома» в Сибирском федеральном округе было зафиксировано свыше 110 тысяч атак на информационные ресурсы организаций. Наибольшее количество (более 34%) кибератак производилось с помощью вредоносных программ (шпионского программного обеспечения, вирусов и троянов). Количество инцидентов с применением таких инструментов выросло на 11% в 2019 году по сравнению с предыдущим годом.

Вторым по популярности методом кибервзлома в Сибири стала эксплуатация уязвимостей разлиных веб-приложений — такой вариант использовался в 31% случаев. На третьем месте – подбор логинов и паролей от интернет-ресурсов организаций – их доля составляет около 17,5% от общего количества атак.

Директор центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком» Владимир Дрюков сообщил, что отличительной особенностью Сибирского региона является то, что более 20% кибератак были направлены на проникновение в автоматизированные системы управления промышленными объектами.

Напомним, в декабре 2019 года компания «Ростелеком» предложила создать интеллектуальную транспортную систему в регионе за 0,01 рубля.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.