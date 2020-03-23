Депутаты горсовета Новосибирска собираются на внеплановую сессию, чтобы поговорить о формировании следующего созыва.

По информации «Континента Сибирь» внеочередная сессия назначена на пятницу 27 марта. «В повестке сессии – рассмотрение проекта решения об утверждении округов», – говорится в разосланном депутатам сообщении.

Заседания профильной комиссии, на которой должно пройти предварительное обсуждение вопроса, пока не было. На сайте Совета депутатов Новосибирска проекта повестки внеочередной сессии нет.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что карта новых округов уже доступна большинству будущих участников выборов в Новосибирске. Хотя некоторые из депутатов, которые собираются переизбираться, еще рассчитывают на корректировку очертаний некоторых предвыборных территорий.

16 марта прошло заседание городской избирательной комиссии, на котором принято решение об определении новой схемы одномандатных округов. 12 февраля депутаты горсовета большинством голосов отменили партийные списки на выборах в Совет депутатов Новосибирска. Новый созыв будет состоять из 50 одномандатников. Сейчас в горсовет избраны 40 человек по одномандатным спискам, еще 10 – по партийным. По 4 из «списочных» депутата – от «Единой России» и КПРФ, по 1 у ЛДПР и «Справедливой России».

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.