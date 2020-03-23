Листок нетрудоспособности могут получить все, кто находился за рубежом в списке «неблагонадежных» стран, а с 20 марта электронный больничный выдают всем, кто проживает вместе с такими людьми. Об этом сообщили в минздраве Новосибирской области.

Для того, чтобы получить электронный больничный лист, нужно иметь регистрацию на сайте госуслуг. В случае отсутствия таковой, заявление за больного может отправить другой человек, например, жена за мужа.

Заявление можно подать в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования РФ fss.ru: на главной странице нужно кликнуть на баннер «Подать заявление на выдачу ЭЛН в случае карантина».

Затем заполнить форму и приложить копию страниц загранпаспорта с фотографией и с отметками о пересечении границы и билетов, подтверждающих посещение другого государства. Тому, кто сам не выезжал из России, но проживает с человеком, вернувшимся из-за границы, нужно приложить сканы документов, подтверждающие это.

С 20 марта вступили в силу временные правила оформления больничных листов в случае карантина. Такие больничные оплачивают в два этапа: первую часть – в течение семи календарных дней, вторую – после окончания карантина.

Напомним, мэрия Новосибирска сообщила о режиме работы метро в новых условиях.

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