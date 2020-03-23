Банк ВТБ объявил о готовности индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. В настоящее время, по словам представителей банка, ими разрабатывается комплекс мер по поддержке пострадавших от коронавируса розничных заемщиков.

Одной из таких мер должны стать кредитные каникулы – отсрочка платежа по кредитным продуктам, причем это относится как сумма основного долга, так и проценты. Воспользоваться этими каникулами смогут клиенты, которые в результате пандемии оказались на больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. Представители ВТБ подчеркивают, что эта мера была их собственной инициативой в дополнение к программам, действующим в рамках законодательства РФ (например, ипотечные каникулы). Детали и сроки запуска кредитных каникул будут объявлены до конца марта.

Помимо этого, клиенты ВТБ могут воспользоваться оформленными страховыми программами. В ряде случаев они дают возможность получить страховые выплаты для компенсации ежемесячных платежей по кредитам в связи с временной нетрудоспособностью или госпитализацией.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.