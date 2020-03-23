Облачный оператор #CloudMTS и компания Acronis планируют провести 2 апреля совместный вебинар «Резервное копирование в облако: не раздувая штат и бюджет».

Участники вебинара узнают, как восстанавливать данные из резервных копий, есть ли возможность моментального восстановления, способен ли сервис защитить от киберугроз и как обеспечивается безопасность данных в облаке #CloudMTS. Основными спикерами обещают быть product manager провайдера #CloudMTS Сергей Склабовский и Solutions Engineer компании Acronis Николай Чуркин, эксперты в сфере резервного копирования.

В программу вебинара будет включен обзор возможностей резервного копирования в облако на базе ПО Acronis, поэтапный разбор процесса настройки бэкапа (формирование политик, создание оповещений, работа с порталом самоуправления и агентами) и другие особенности работы с резервными копиями в облаке.

«Резервное копирование обеспечивает стабильную работу бизнеса и защищает его от потерь данных, – прокомментировали в МТС анонс данного мероприятия. – ИТ-специалисты, которые используют бэкап, минимизируют последствия внештатных ситуаций, уменьшают простои и снижают влияние человеческого фактора».

Совместный вебинар #CloudMTS и Acronis должен начаться 2 апреля в 15:00 новосибирского времени. Зарегистрироваться на него можно на сайте провайдера.

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