В Бердске назначены новые руководители ключевых департаментов

Новая команда заменила ушедших на работу в администрацию Новосибирского района прежних начальников ведомств.

Дмитрий Есиков, назначенный заместителем начальника земельных отношений мэрии Бердска две недели назад, 10 марта, теперь возглавит управление градостроительства мэрии города . Об этом объявили на совещании сегодня, 23 марта, сообщает «Курьер. Среда. Бердск». В 1996 году Дмитрий Есиков окончил Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. В Бердске живет с 2006 года. Работал на различных должностях в областных бюджетных организациях.

Также 23 марта в мэрии Бердска был представлен новый начальник управления земельных отношений — им стал Дмитрий Шинкевич, ранее работавший в правительстве Новосибирской области в Агентстве развития жилищного строительства, где занимался темой обманутых дольщиков. Об этом сообщило издание «Бердск-Онлайн».

Напомним, на прошлой неделе ЦИАН составил рейтинг самых дорогих загородных домов СФО — дом в Бердске за 88 миллионов рублей занял третью строчку этого рейтинга.

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