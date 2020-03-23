Новосибирский институт «Сибгипрозолото» вошел в банкротство

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру наблюдения в Сибирском проектно-изыскательском институте драгоценных металлов (Сибгипрозолото).
В ноябре прошлого года признать институт несостоятельным потребовала «Дальневосточная компания цветных металлов» (Дальцветмет). Сумма исковых требований составляет около 17,9 млн рублей – неполученный расчет по подрядным работам. Суд ввел в АО «Сибгипрозолото» процедуру наблюдения на 5 месяцев, до 13 сентября текущего года. Временным управляющим назначен Андрей Попов.
«Сибгипрозолото» — один из старейших проектных институтов Новосибирска, был образован в 1951 году. Учредителем института является правительство Новосибирской области. Летом 2019 года входящий в структуру ГК «Мангазея» «Дальцветмет» потребовал признать несостоятельным аффилированное с АО «Сибгипрозолото» НПО «Сибгипрозолото». Забайкальская компания настаивала на возврате неотработанного аванса в размере около 10 млн рублей. Сибирское НПО предъявило встречный иск на сумму около 9,5 млн рублей. В итоге, рассмотрев оба иска, суд удовлетворил требования заказчика, поскольку «ООО «НПО Сибгипрозолото» не представило доказательств выполнения работ на сумму оплаченного аванса». Встречный иск исполнителей был оставлен без удовлетворения.