Как сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области, для 38 тысяч детей из региона предусмотрены дополнительные ежемесячные денежные выплаты – их получат семьи с детьми от 3 до 7 лет включительно. Соответствующий законопроект одобрен на заседании правительства Новосибирской области, которое прошло 23 марта под руководством губернатора региона Андрея Травникова. Законопроект разработан в соответствии с указом Владимира Путина от 20 марта № 199.

Как сообщил на заседании министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, изменения вносятся в закон Новосибирской области «О социальной поддержке граждан, имеющих детей». В проекте закона закрепляется, что ежемесячная выплата предоставляется на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Размер выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в регионе, и будет составлять 6 018,5 рублей.

Для реализации мероприятий из бюджета Новосибирской области будет выделено почти 640 млн рублей. Количество детей, на которых будет производится выплата, составит 38 781 человек.

Документ был одобрен на заседании правительства Новосибирской области и будет направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.

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