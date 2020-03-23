Неутешительный прогноз о распространении коронавирусной инфекции подталкивает образовательные учреждения страны к изменению традиционных форм обучения. Не остались в стороне и новосибирские вузы.

Начало этой недели ознаменовалось переходом новосибирских образовательных учреждений на дистанционное обучение: коридоры вузов стремительно опустели, вебинары заменили собой лекции, а зачеты начинают проводить по скайпу. Чтобы не забыть, как выглядят одногруппники и преподаватели, в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) решили провести флешмоб #учитьсянасебя_дистанционно.

Перед участниками флешмоба стоит простая задача: выложить в социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм свои фото и видео-сюжеты с хештегом #учитьсянасебя_дистанционно. Тематика сюжетов предлагалась разнообразная: что читают студенты на «дистанте», как общаются по учебным вопросам с одногруппниками или преподавателями, как проходят лекции в удаленном режиме. Самые интересные фото публикуются в группе вуза во VK.

Лидером флешмоба #учитьсянасебя_дистанционно на этой стала кафедра физического воспитания и спорта #НГУЭУ. Преподаватели размещают трансляции в прямом эфире с тренировок в спортивном зале, причем тренировки необычные: тут и йога, и дыхательная гимнастика Цигун. Посещают такие занятия в режиме реального времени до 120 человек. Есть и другие примеры использования современных технологий, в том числе с использованием ресурса Google Classroom. В таком формате проходят не только лекции и семинары студентов «нархоза», но и принимаются зачеты и экзамены.

«С переходом НГУЭУ на дистанционной обучение кафедра физического воспитания и спорта инновационно подошла к реализации предмета по физической культуре. Основной задачей стояло сохранение практических занятий, которые студент способен выполнить самостоятельно в домашних условиях и отойти от традиционных теоретических заданий, выполняемые в виде реферата. Ввиду этого мы создали в нашей группе инстаграм видеоролики, с помощью которых каждый студент может заниматься дома самостоятельно физическими упражнениями. Суть состоит в следующем, преподаватели ежедневно 2 раза в день выходят в прямой эфир в инстаграм и показывают комплекс общих развивающих упражнений, включающий общую физическую подготовку, так же введется учет всех студентов, просматривающих видео и в дополнении все комплексы комментируются коллегами в прямом эфире», — отмечает старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Олеся Белявцева.

Прямой эфир сохраняется на сайте в течении всего дня, любой студент и педагог может посмотреть видео в любое время. Помимо этого, на образовательном портале «Moodle» созданы практические задания для самооценки основных показателей здоровья, благодаря которым студент и преподаватель способен оценить подготовленность каждого обучающегося и рост его показателей. Те студенты, которые освобождены от практических занятий по физической культуре по медицинским противопоказаниям, подготавливают индивидуальный проект, выполняемый в форме реферата, предложенные темы так же расположены на образовательном портале «Moodle», где непосредственно студенты и представляют свой готовый реферат.

«Работа со студентами основной, подготовительной и медицинской группы ведется в полном объеме под чутким руководством каждого преподавателя кафедры. В перспективе очень много идей направленных на полноценную реализацию нашей дисциплины в дистанционном обучении, задачей которой является укрепление и сохранение здоровья молодежи», — рассказывает Олеся Белявцева.

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