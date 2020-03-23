В Новосибирской области запустят новый завод по производству гречки

В Черепановском районе Новосибирской области во вторник начнет работать новый завод по производству гречневой крупы, мощностью 50 т ядрицы в сутки.

О запуске нового производства на базе Безменовского элеваторного комплекса в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства Евгений Лещенко. По словам министра, запасы круп в области «насыщены достаточно». «Рассматриваем возможность увеличения объема поставок продовольственных товаров за пределы региона, в первую очередь, в города федерального подчинения», — добавил Евгений Лещенко.

По данным регионального минсельхоза, на складах Новосибирской области хранится 402 тыс. т зерна, в том числе 200 тыс. т продовольственной пшеницы, а также более 2 тыс. т запасов мяса. Кроме того, на складах находится 200 т гречневой крупы, 300 т риса, 200 т макаронных изделий, около 190 т подсолнечного масла. По информации министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрея Гончарова, специалисты минпромторга ежедневно проводят мониторинг по 52 позициям продовольственных и непродовольственных товаров, проверяя их наличии на прилавках и цены. «Ситуация на потребительском рынке Новосибирской области стабильная, запасы товаров и продуктов достаточные, фактов необоснованного резкого увеличения цен не зафиксировано», — сказал министр.

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