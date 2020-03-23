Предполагается, что гибридный авиадвигатель будет иметь значительно меньший, чем у обычного, расход топлива и количество вредных выбросов в атмосферу.

Сибирский научно-исследовательский институт авиастроения (СибНИА) имени Чаплыгина совместно с учеными из Уфы планируют начать испытания двигателя к 2021 году, сообщает ТАСС.

Государственный научно-исследовательский проект по созданию самолетов с гибридными силовыми «Электролет СУ- 2020» сегодня является одним из ведущих направлений современной авиатехники.

«Испытания будут проводиться в 2021-2023 годах, это долгая программа, — сообщил директор СибНИА Владимир Барсук. — Мы испытываем моторы, которые строит Центральный институт авиационных моторов, а затем передадим сведения, которые будут получены в летном эксперименте».

В конце прошлого года ученые новосибирского института успешно испытали созданный ими генератор для питания гибридных силовых установок, в марте 2020 года совместно с сотрудниками Уфимского государственного авиационного технического университета приступили к оборудованию этого генератора для самолета Як-40, который будет основной демонстрационной моделью электролета.

Напомним, в начале марта сотрудники СибНИА подписали инициативу о присвоении Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

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