Экс-гендиректор новосибирского центра «Авиценна» назначена главврачом ЦКБ СО РАН

Бывший руководитель новосибирского многопрофильного медицинского центра «Авиценна» Ирэна Цыцорина назначена главврачом Центральной клинической больницы СО РАН.
Информация о новом главвраче опубликована на официальном сайте больницы. Как уточнили «Континенту Сибирь» в приемной ЦКБ, ранее эту должность занимал Евгений Комаровский. Новое место работы Комаровского в больнице назвать затруднились.
Ирэна Цыцорина окончила Новосибирский государственный медицинский институт, лечебный факультет и поступила в клиническую ординатуру при НИИКЭМ СО РАМН СССР. Занимала должности завотделением терапевтического профиля клиники ИКЭМ, замглавврача по организационно-методической работе и страховой медицине крупных многопрофильных больниц Новосибирской области – ЦМСЧ№25 и областной клинической больницы. специализированной помощи, организацией внедрения приоритетных направлений национального проекта «Здоровье», разработкой региональных и ведомственных медико-социальных программ. Кроме того, Ирэна Цыцорина руководила департаментом здравоохранения Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» и многопрофильным медицинским центром «Авиценна».