Первый коворкинг для людей с ограниченными возможностями открылся в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска открылся первый швейно-ремесленный коворкинг для людей с ограниченными физическими возможностями «Дом инклюзивной моды и творчества». Первая коллекция одежды для людей на колясках и перенесших инсульт будет представлена на форуме «Россия – страна возможностей», который пройдет 20-21 апреля в Москве в онлайн-формате.

В инклюзивном коворкинге помимо предоставления рабочих мест, оборудованных профессиональным швейными машинами, будут обучать желающих кройке и шитью, сапожному делу, созданию сувениров и предметов декора для дома и другим навыкам. На данный момент здесь проходят подготовку 3 группы. Среди учащихся люди, передвигающиеся на колясках, имеющие инвалидность по общим заболеваниям. Для тех, у кого нарушен слух, обучение проходит с сурдопереводчиком из Новосибирской региональной организации Всероссийского общества глухих. После обучения участники проекта смогут продолжить работу в коворкинге, используя оборудование на безвозмездной основе.

Как рассказала «Континенту Сибирь» автор проекта и директор АНО «Имидж-эффект» Елена Сухина, цель коворкинга — открыть людям с инвалидностью и членам их семей новые возможности для трудоустройства и профессионального развития. «Сегодня желающие под руководством профессионалов-дизайнеров разрабатывают и шьют стильную современную одежду для людей, передвигающихся на колясках, перенесших инсульт, имеющих диагноз ДЦП и другие физические ограничения здоровья. Новые коллекции мы планируем представить в Москве и Новосибирске на международном конкурсе молодых дизайнеров», – отметила автор проекта.

Проект реализует автономная некоммерческая организация «Имидж-эффект» при поддержке Фонда президентских грантов и департамента социальной политики мэрии Новосибирска.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.