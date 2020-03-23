Волонтеры при помощи тепловизора измеряют температуру всем, кто прибывает в аэропорт Новосибирска внутренними рейсами.

Студенты Новосибирского медицинского колледжа утром 21 марта начали посменное дежурство в зоне прилета терминала внутренних авиалиний аэропорта Толмачево. Группы волонтеров организованы по три человека в сопровождении преподавателя. Помимо измерения температуры, медики раздают прибывшим пассажирам памятки о профилактике коронавируса.

В аэропорту Толмачево также круглосуточно дежурит бригада скорой помощи.

Напомним, что по состоянию на 23 марта в Новосибирской области зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Все заболевшие женщины, недавно вернулись из Италии, Франции, Швейцарии и Великобритании.

В новосибирской инфекционной больнице №1 находятся 67 пациентов, вернувшиеся из-за рубежа с признаками ОРВИ: у 35 из них тесты отрицательные, у 32 человек результаты еще не готовы. В детской больнице №3 находятся шестеродетей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из «неблагополучных» стран, у них также взяты пробы на коронавирус.

Напомним, 20 марта мэр Новосибирска ответил в прямом эфире на YouTube-канале «МЭР_И_Я» на вопросы про ситуацию с коронавирусом в городе.

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