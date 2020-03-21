Число зараженных коронавирусом в Новосибирске выросло до четырех

В Новосибирске зарегистрировано четыре случая заболевания COVID-19. Все заболевшие – женщины, вернувшиеся из заграничных поездок.

Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области, заболевшие вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии. Сейчас они находятся под наблюдением врача. Также, по данным штаба, в режиме 14-дневной и самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 918 жителей региона. Все они контактировали с людьми, недавно вернувшимися из-за границы. С наблюдения снято 1 тыс. 88 человек. В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 67 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 35 – тесты отрицательные, у 32 человек результаты еще не готовы. Кроме того, в детской больнице №3 находятся 6 детей с признаками ОРВИ, вернувшиеся из «неблагополучных» по коронавирусу стран. У них взяты пробы, все дети в удовлетворительном состоянии. Штаб публикует список авиарейсов, которыми летели пассажиры, у которых позже был диагностирован коронавирус. Это прибывший в Новосибирск 7 марта рейс 1462 компании «Аэрофлот», прибывший 8 марта рейс 2513 компании S7, рейс 557 «Победы» (8 марта), рейс 1462 «Аэрофлота» (15 марта), рейс 2511 S7 (16 марта).

По данным общероссийского оперативного штаба, за сутки в стране выявлено еще 54 новых случая заражения. Кроме того, за сутки выписаны семь человек с коронавирусом. Таким образом, общее число вылеченных пациентов с COVID-19 в РФ составляет 12. Первый случай коронавируса в Новосибирске был выявлен 18 марта.

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