Дом в Новосибирске попал в тройку городов Сибири с самыми дорогими резиденциями, уступив место только домовладениям в Омске и Кузбассе.

Эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов СФО с самыми дорогими загородными резиденциями. На первом этапе в каждом из регионов округа были отобраны самые дорогие предложения по объектам с выполненной внутренней отделкой, расположенные за пределами административных центров областей. На втором этапе эти объекты были проранжированы.

На нижней, 10-й строчке рейтинга расположен двухэтажный дом площадью 120 кв. м на участке в 6 соток в Тыве, за который просят 6,5 млн рублей.

Занявший 9-е место рейтинга, дом в Республике Хакасия за 14 млн рублей находится в 7 километрах от Абакана — это двухэтажный кирпичный дом площадью 330 кв. м со свежим ремонтом в классическом стиле, на участке площадью 16 соток есть банный комплекс с террасой и зоной барбекю.

На 8-м месте – усадьба в Чемальском районе Алтая за 17,8 млн рублей. Площадь домовалдения 245 кв. м, она продается полностью готовой к проживанию.

Седьмая позиция у Томской области, где в 35 км от Томска на продажу выставлен коттедж площадью 260 кв. м. за 25,5 млн рублей. Он находится на первой линии реки Томь, на участке есть баня и открытый бассейн.

На 6-ю строчку попал еще один дом из Алтайского края за 35 млн рублей, площадью 500 кв. м, расположенный на участке 17 соток. В доме выполнена отделка в современном стиле, вокруг дома высажены яблоневый и вишневый сады.

Топ-5 замыкает Красноярский край, где зафиксирована загородная недвижимость за 52 млн рублей. Построенный в 2016 году дом площадью 239 кв.м находится в поселке Минино в 15 км от Красноярска. Он расположен на лесном участке площадью 25 соток.

Четвертое место у Иркутской области, где расположен дом площадью 90 кв. м за 66 млн рублей, площадь участка — 60 соток. В доме есть все необходимое для комфортного проживания, включая гостиную с камином, спортзал с бильярдом и теннисным столом.

«Бронза» у Новосибирской области, где неподалеку от Бердска за 88 млн рублей предлагается дом площадью 535,1 кв. м на участке 39,28 соток. Усадьба оформлена в классическом стиле, в ней предусмотрена просторная гостиная и спа-комплекс с бассейном, хамамом, сауной и отдельной кухонной зоной.

Второе место у самого большого дома в данном рейтинге: усадьба за 100 млн рублей площадью 961 кв. м находится в коттеджном поселке «Заповедный лес» в Кемеровской области. Трехэтажный дом оформлен в классическом стиле, в нем есть бассейн, хамам и стеклянный лифт для перемещения между этажами.

Чемпионом рейтинга регионов СФО с самыми дорогими усадьбами становится Омская область с домом за 120 млн рублей. Резиденция находится на участке 60 соток на берегу Иртыша в поселке им. Комиссарова, с собственным выходом к воде и возможностью оборудования причала. В доме площадью 355 кв. м выполнена отделка в классическом стиле.

Напомним, в 2020 году 650 домов в Новосибирской области будут отремонтированы по региональной программе капремонта.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.