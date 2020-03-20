В предстоящие выходные ожидается снижение температуры, но серьезное похолодание ждет новосибирцев в начале следующей недели.
По сообщениям синоптиков в субботу, 21 марта, ночью температура воздуха ожидается около -1… -3 градуса, днем будет теплее — до +3…+5. На дорогах гололедица.
Похожая погода будет и в воскресенье, 22 марта — ночью температура воздуха ожидается 0…-2, днем +1…+3 градуса, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.
Резко похолодает в Новосибирске в понедельник, 23 марта: ночью метеорологи прогнозируют -8…-10 градусов, днем -3…-5. Также возможен снегопад, на дорогах гололедица.