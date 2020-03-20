В период самоизоляции продажи товаров для взрослых в Новосибирске выросли на 360%

В марте продажи товаров для взрослых в Новосибирске выросли на 360%. К такому выводу по итогам исследования пришли аналитики интернет-ритейлера Ozon.

Как сообщили в пресс-службе Ozon, анализ рынка проводила e-commerce лаборатория клиентского опыта. Всего было исследовано боле миллиона онлайн-заказов. По данным аналитиков, пик продаж товаров для взрослых пришелся на 14-17 марта, в первые дни после того, как ряд российских работодателей выступили с заявлениями о переводе сотрудников на удаленный режим работы. В эти дни продажи товаров для взрослых на 160% превысили стандартные для этого сезона показатели. «Традиционно по окончании гендерных праздников на рынке 18+ наблюдается падение продаж, а сейчас же спрос до сих пор держится на уровне 14 февраля и 8 марта — очевидно, это связано с трендом на сокращение посещения общественных мест и социальных активностей на фоне коронавируса и профилактики вирусных заболеваний», — пояснили эксперты.

Аналитики отметили резкий рост продаж презервативов на 158% в сравнении с предыдущим годом, и лубрикантов (+140%). Также на 135% в сравнении с тем же периодом прошлого года выросли продажи эротического белья и костюмов для игр, в три раза – продажи «кружевных платьев гоу-гоу». Кроме того, почти в два раза в сравнении с мартом прошлого года выросли продажи эротических игр и интимных массажеров.

18+

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