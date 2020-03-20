Сегодня совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. Между тем, эксперты финансового рынка вплоть до последнего момента давали крайне противоречивые оценки того, какое решение примет сегодня Центробанк. Все упиралось в вопрос, какую задачу регулятор признает более важной: оживить российский бизнес в условиях коронавируса или сдержать инфляцию после скачка курса валют 8-9 марта.

«Сегодняшнее решение связано с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть, — прокомментировала пресс-служба Банка России. Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью».

Накануне 20 марта одними из тех, кто склонялся к тому, что ключевая ставка должна быть снижена, были эксперты информационно-аналитического центра «Альпари». По их мнению, если регулятор решит повысить ставку, российская экономика рискует впасть в рецессию, т.к. ее рентабельность сейчас составляет 5-6%. Наиболее правильным, с их точки зрения, было бы оставить сегодня ключевую ставку неизменной, а в дальнейшем — плавно снижать ее до 5%.

Повышение ключевой ставки (если не на ближайшем заседании, то к концу года) предполагали такие участники рынка, как БКС и «Ренессанс Капитал» — последние считали такой вариант наиболее вероятным даже в том случае, если цена на нефть снова поднимется выше отметки в 40 долларов за баррель. БКС, напротив, склоняются к тому, что высокие цены на нефть как минимум удержат ставку на прежнем уровне.

Инфляционные ожидания регулятора после предыдущего заседания выросли — сейчас эксперты ЦБ считают, что в течение года инфляция может временно превысить целевой уровень в 4% (как это уже случилось в 2018 году), но в 2021 году она снова вернется к данному таргету.

В дальнейшем, как заявили представители Центробанка, решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля.

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