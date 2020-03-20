Следом за бизнес-сервисами «МегаФон» открыл свободный доступ к развлекательным и образовательным предложениям для тех, кто вынужден много времени проводить дома во время пандемии.

«МегаФон» предоставит абонентам бесплатный доступ к образовательным и развлекательным сервисам: онлайн-курсам, пакетам «МегаФон ТВ», онлайн-библиотекам. Так, для школьников и студентов оператор впервые открывает свободный доступ к платформе «МегаФон Образование», на которой представлены онлайн-курсы для студентов, молодых специалистов и школьников старших классов по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. Она будет доступна со следующей недели.

«Мы открыли бесплатный доступ ко всем ключевым сервисам «МегаФона». Сейчас, когда многие вынуждены оставаться дома длительное время, есть возможность получить дополнительные знания. Платформа позволяет учиться в удобном формате видеороликов длительностью от 5 до 15 минут, – говорит генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев. – Этот образовательный контент будет особенно полезен студентам, перешедшим на дистанционную форму обучения».

Среди наиболее популярных курсов – «Основы Excel», «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент», однако на платформе есть и специализированные телеком и IT-курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

Помимо образовательных платформ, по словам Андрей Кушнарева, оператор со следующей недели, когда российские школы уйдут на вынужденные каникулы, откроет бесплатный доступ и к «МегаФон ТВ», в том числе к мультфильмам, фильмам и детским развивающим программам. «МегаФон ТВ» отменяет на месяц платную подписку на семейный пакет «Максимальный», включающий 216 каналов и 10 сериалов, «Кино по подписке», где представлено 3066 фильмов, 75 сериалов и 4 канала, и «Большой детский», в котором объединены телеканалы, мультфильмы и развивающие программы. Также пользователям будет доступен партнерский контент more.tv.

Бесплатный доступ к сервисам «Пресса», «Книги», а также платформе «МегаФон Образование» будет открыт со следующей недели. Сервис «Пресса» предоставляет доступ к более чем 70 журналам – ведущим тематическим медиа о психологии, науке, культуре, истории и путешествиях. Часть материалов можно прослушивать – они дополнены аудиоформатом. Сервис «Книги» объединяет более 100 тысяч книг, доступных в каталоге ЛитРес.

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