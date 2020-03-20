Сбербанк подвел итоги развития транспортного эквайринга в 2019 году. Всего по итогам прошлого года на транспорте, где работает эквайринг Сбербанка, было зафиксировано более 500 миллионов транзакций на сумму 15,5 млрд рублей.

Благодаря масштабному развитию безналичных платежных сервисов на транспорте количество транзакций в 2019 году увеличилось в пять раз по сравнению с 2018 годом. Индустрия транспорта поднялась на четвертое место среди всех индустрий российской торговли и услуг по количеству транзакций, уступив места в топ-3 только супермаркетам, продуктовым магазинам и ресторанам.

«Сбербанк уделяет повышенное внимание развитию транспортного эквайринга и внедрению инновационных технологических решений, которые позволяют не только повышать удобство для клиентов, но и модернизировать отрасль в целом — суммарно мы вложили более семи миллиардов рублей в цифровизацию и развитие платежей в общественном транспорте, — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова. — За прошедший год мы почти вдвое увеличили количество городов, где общественный транспорт работает на нашем эквайринге, что привело к ожидаемым результатам —уже сегодня каждая вторая поездка оплачивается банковской картой. Дополнительным плюсом безналичной оплаты для пассажиров является возможность сэкономить как за счет действующих скидок на оплату проезда банковской картой, так и периодических акционных предложений от Сбербанка и партнеров».

В 2019 году Сбербанк разработал собственную платформу для оплаты проезда и технологию льготной оплаты проезда социальными категориями граждан;первым в России применил автоматическую систему оплаты зонального проезда в режиме вход/выход и вывел на рынок виртуальную транспортную карту.

В настоящий момент оплата проезда банковской картой через эквайринг Сбербанка доступна в 104 городах на 45 тысячах транспортных средств. Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, увеличивается. Так, в феврале текущего года было зафиксировано уже более 75 млн транзакций на транспорте.

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