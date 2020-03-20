Анатолий Локоть ответил на вопросы про ситуацию с коронавирусом в Новосибирске

На YouTube-канале «МЭР_И_Я» 20 марта прошла прямая трансляция встречи мэра Новосибирска Анатолия Локтя с журналистами, главной темой которой стала профилактика коронавирусной инфекции в городе.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть и заместитель начальника департамента по социальной политике — начальник управления социальной поддержки населения мэрии Марина Хрячкова сегодня ответили на вопросы собравшихся журналистов.

«Сегодня модная тема у всех — это коронавирус, меры, которые принимаются, чтобы проводить какие-либо профилактические мероприятия и предохранить граждан от заболевания, — начал свое выступление перед журналистами мэр Новосибирска. – Я не хотел бы сегодня повторяться и хотел бы только один аспект обсудить. Особой группой риска являются люди пожилого возраста. Поэтому мы полагаем, что надо подумать над какими-то дополнительными профилактическими мерами, которые бы позволили поберечь именно этих людей».

Анатолий Локоть предложил привлечь к оказанию помощи пожилым людям привлекать волонтеров, а также сообщил, что в мэрии действует коллцентр, где круглосуточно готовы ответить на все вопросы, связанные с развитием ситуации по коронавирусу.

Заместитель начальника департамента по социальной политике — начальник управления социальной поддержки населения мэрии Марина Хрячкова рассказала, что сегодня в департаменте зарегистрировано 643 волонтера, из которых 370 готовы ежедневно оказывать поддержку пожилым людям – сходить в магазин, аптеку и оказать прочие подобные услуги, чтобы уменьшить для них вероятность контакта.

Напомним, что вчера, 19 марта, на территории Новосибирска был введен режим повышенной готовности в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Постановление об этом подписал мэр города Анатолий Локоть. Согласно этому документу был создан штаб по координации действий и сбору оперативной информации об обстановке на территории Новосибирска. Руководителем штаба был назначен заместитель мэра города Валерий Шварцкопп.

В числе прочих мероприятий в Новосибирске приостановлено проведение мероприятий досуга с участием более 50 человек, в том числе , как указывается в постановлении, « в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности».

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