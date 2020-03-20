Корпоративные клиенты Сбербанка могут обратиться на специальную горячую линию по вопросам работы банка в связи с коронавирусом COVID-19. Линия работает ежедневно с 00:00 до 20:00 московского времени.

«В это непростое время для нас крайне важно поддержать наших клиентов, помочь им адаптироваться к работе в новых условиях. Открытая нами горячая линия предназначена для консультаций наших корпоративных клиентов по всем вопросам обеспечения деятельности предприятия в текущих условиях», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Основная задача Сбербанка, подчеркнул он — поддерживать уровень сервиса в любых обстоятельствах. Этому может способствовать и то, что большинство наших услуг и сервисов уже доступны в Сбербанк Бизнес Онлайн.

Телефон горячей линии — 8 (800) 200-34-40.

Также продолжает свою работу Центр корпоративных решений, специалисты которого круглосуточно консультируют клиентов по всем корпоративным продуктам и сервисам банка. Номера телефонов ЦКР: 0321 (для бесплатных звонков с мобильных телефонов в сетях «Билайн», «Мегафон», «МТС», Tele2, Yota и СберТелеком на территории России); +7 495 6655 777 (для звонков из-за рубежа, оплата согласно тарифу сотового оператора).

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