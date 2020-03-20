«ВТБ Факторинг» на четверть увеличил объем финансирования сибирских компаний

По итогам 2019 года «ВТБ Факторинг» профинансировал компании Сибирского федерального округа на общую сумму около 60 млрд рублей, что на 23% выше результата 2018 года. Общее количество оплаченных поставок приблизилось к 9 тысячам.

Факторингом называют комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или сервисы с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

По итогам года наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. Всего на долю «ВТБ Факторинг» (входит в группу ВТБ) приходится более 28% уступленных требований в Сибирском федеральном округе.

По словам управляющего представительством «ВТБ Факторинг» в Новосибирске Дмитрия Шишкина, за год их подразделение почти на четверть увеличило финансирование сибирских компаний. «Мы предлагаем клиентам эффективные и понятные инструменты финансирования и активно работаем в новых отраслях, благодаря чему являемся надёжным партнёром для региональных компаний», – прокомментировал он.

«ВТБ Факторинг» работает в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Всего по итогам 2019 года суммарный факторинговый портфель компании превысил 254 млрд рублей, а доля на российском рынке составила 32%.

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