«ВТБ Факторинг» на четверть увеличил объем финансирования сибирских компаний

Федор Туров
 

По итогам 2019 года «ВТБ Факторинг» профинансировал компании Сибирского федерального округа на общую сумму около 60 млрд рублей, что на 23% выше результата 2018 года. Общее количество оплаченных поставок приблизилось к 9 тысячам.

Факторингом называют комплекс услуг для компаний, которые реализуют или закупают продукцию или сервисы с отсрочкой платежа. Инструмент включает финансирование, покрытие рисков, а также услуги по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

По итогам года наибольшая доля сделок пришлась на безрегрессный факторинг, при котором риски неплатежа со стороны контрагентов полностью закрываются факторинговой компанией. Всего на долю «ВТБ Факторинг» (входит в группу ВТБ) приходится более 28% уступленных требований в Сибирском федеральном округе.

По словам управляющего представительством «ВТБ Факторинг» в Новосибирске Дмитрия Шишкина, за год их подразделение почти на четверть увеличило финансирование сибирских компаний. «Мы предлагаем клиентам эффективные и понятные инструменты финансирования и активно работаем в новых отраслях, благодаря чему являемся надёжным партнёром для региональных компаний», – прокомментировал он.

«ВТБ Факторинг» работает в рамках финансирования коммерческой задолженности компаний через собственные представительства в 15 регионах страны и сеть отделений банка ВТБ. Всего по итогам 2019 года суммарный факторинговый портфель компании превысил 254 млрд рублей, а доля на российском рынке составила 32%.

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