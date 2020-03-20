Правительство наградило лучших экспортеров Новосибирской области

В Малом зале правительства Новосибирской области 19 марта награждали победителей и лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Экспортер года», который проводился Центром поддержки экспорта Новосибирской области, Российским экспортным центром при поддержке министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства и министерства экономического развития Новосибирской области.

Лучшие региональные экспортные компании, относящиеся к малому и среднему бизнесу были определены по итогам Конкурса в пяти номинациях. Победителй и лауреатов награждали министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров и и. о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» первое место заняло ООО «Элемент», второе место — ООО «Эколюкс» и третье — ООО «Меткомплекс».

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» первыми стали ООО «Современные системы выращивания», на втором мест — ООО «Купинское мороженое», третье место досталось ООО «Новосибирский хладокомбинат».

В номинации «Экспортер года в сфере услуг» первое место заняло ООО «Индустрия развлечений», второе место — ООО «АСК», третье место — ООО «АльянсТрансТорг».

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»: на первое место вышли ООО НПО «Цифровые регуляторы», второе место досталось ООО «Медикрафт» и третье — ООО НПФ «Ирбис».

В номинации «Прорыв года» на первом месте — ООО «АСК», второе место у ООО «Эколюкс» и третье место заняло ООО «Здоровое питание».

Победители получили право представить сибирский опыт и практику внешнеэкономической деятельности на окружном и федеральном этапе «Экспортер года», которые запланированы на вторую половину этого года.

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