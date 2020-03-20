«Единая Россия» открывает волонтерские центры помощи в борьбе с коронавирусом

Новосибирские единороссы подключаются к помощи гражданам на фоне пандемии. Специальные штабы открываются по всей стране.

Первый в России партийный штаб оказания помощи людям в связи с пандемией коронавируса уже открылся в Калуге. Аналогичные волонтерские центры запускаются во всех регионах. В этой работе «Единая Россия» и Общероссийский народный фронт объединяют усилия с «Волонтерами Победы» и с организацией «Волонтеры-медики».

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак отмечает, что это первый пример подобного взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Задача волонтерских центров – оказывать помощь ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и другим людям, которые оказались в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Руководитель общественной приёмной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Новосибирской области Елена Тырина подчеркнула, что команда новосибирских единороссов также включается в работу штабов по профилактике инфекции. «Считаю, что в сложившейся эпидемиологической ситуации лучшее – это профилактика и своевременное информирование жителей по всем вопросам. И в регионе приняты эти меры – сокращены массовые мероприятия, учащиеся переведены на дистанционные занятия. Сеть региональных общественных приемных партии с целью профилактики распространения инфекции перешла на дистанционный режим работы с сохранением консультаций специалистов по телефону 304-84-84 и скайпу oppp555. Все письменные обращения, а также поступившие в соцсетях и по электронной почте, рассматриваются в полном объеме. В целях минимизации личных контактов на входе в региональную общественную приемную установлен почтовый ящик для обращений. Волнение за родных и близких требует от каждого из нас максимальной концентрации и принятия превентивных мер. Эпидемия обязательно кончится, и все мы вернёмся к привычному образу жизни», – заключила Елена Тырина.

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