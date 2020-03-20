РАТМ Холдинг потребовал банкротства новосибирского бизнесмена Олега Утиралова

Компания «Инвест Плюс», входящая в состав РАТМ Холдинга, обратилась в арбитражный суд Московской области с требованием признать несостоятельным бывшего топ-менеджера новосибирских заводов «Сибсельмаш» и «Сибэлектротерм» Олега Утиралова.

Рассмотрение принятого судом заявления о банкротстве начнется 23 апреля. В карточке дела сообщается, что истец требует признать ответчика несостоятельным из-за долга в размере более 14 млн рублей. Учредителями ООО «Инвест Плюс» выступают АО «РАТМ Холдинг» и его руководитель Эдуард Таран. Олег Утиралов возглавлял новосибирские заводы «Сибсельмаш» и «Сибэлектротерм». Сейчас имущественным комплексом «Сибэлектротерма» управляет входящий в состав РАТМ Холдинга завод «Экран».

Напомним, в начале марта текущего года сам Олег Утиралов также потребовал признать его банкротом из-за долга в размере 5 млн рублей. Однако арбитражный суд Новосибирской области оставил заявление без движения из-за нарушений, связанных с процедурой его подачи.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.