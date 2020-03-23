Основатель новосибирского рекламного агентства «Круче!», преподаватель Первой академии маркетинга МАКСИМ МАХЕРОВ в традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» поделился впечатлениями о книге Юваль Ной Харари «Homo Deus. Краткая история будущего».

— Думаю, любой маркетолог жаждет найти свой заветный Грааль — полное понимание людей, их мотивов, направление развития рынков, дар предсказывать будущее. Эта книга вряд ли является таким Граалем, но она позволяет задуматься об очень важных и серьезных вопросах.

Вообще, самая сильная сторона этой книги в том, что буквально каждая строчка заставляет мысленно дискутировать с автором. И через диалог приходит понимание, насколько сложные и серьезные вопросы поднимает Юваль Харари.

Книга является логическим продолжением первой его работы — «Sapiens. Краткая история человечества». Я читал обе книги в хронологическом порядке, и это, пожалуй, лучший вариант для восприятия.

В книге Homo Deus Юваль Харари размышляет о том, что ждет человечество в связи с тремя простыми фактами: серьезное увеличение продолжительности жизни, ее продуктивной части, и развитие биотехнологий и науки вообще; относительная победа над главными бичами человечества за все прошедшие тысячелетия: голод, мор и война (занимательно, что книга вышла до пандемии Covid 19); развитие информационных технологий, алгоритмов и искусственного интеллекта.

В своих размышлениях автор делает вывод о временной победе либеральной ветки гуманистической философии (для меня любопытно, что равнозначными направлениями гуманизма он считает фашизм и коммунизм, в книге это подробно описано). Но в связи с технологическим развитием, помноженным на сохранение капиталистического подхода к ведению хозяйства, человечество неизбежно столкнется с падением ценности человеческой жизни как источника полезности. Совершенно точно грядет новая экономическая революция, которая сметет класс белых воротничков (многие из нас вздрогнули). Эта революция будет подобна той, которая в свое время ударила по синим воротничкам. Только на этот раз автоматизироваться будут традиционно «креативные», человеческие области труда — медицина, финансы, менеджмент, маркетинг… И автор говорит о скором появлении огромного класса «бесполезных» людей (читай ненужных), то есть тех, кто просто будет не способен встроиться в новую систему и не будет ею востребован. А это, согласитесь, чревато серьезными социальными потрясениями.

Другая серьезная проблема, которая видится автору, лежит на пересечении медицинских исследований и капиталистической этики. Очевидные успехи в области генетики, биотехнологий и фармацевтики все быстрее приближают людей если не к бессмертию, то к очень серьезной заявке на него. И вот тут возникает новая почва для социального расслоения. Что если класс обеспеченных людей получит доступ к технологиям, которые позволяют принципиально улучшить не только физические параметры тела, но и когнитивные функции? Грубо говоря, на горизонте у человечества замаячила перспектива заполучить небольшой класс богатых, совершенных физически и умственно одаренных людей, качественно превосходящих остальных, рожденных естественным, «случайным» путем. А это уже принципиально иное неравенство, которое не оставляет шансов тем, кому такие технологии недоступны, хоть когда-то пробиться наверх.

Наконец, автор поднимает тему безудержного развития информационных технологий и все более нарастающей конкуренции между странами в этой области. Я тоже был уверен, что большинство страхов относительно возможного господства технологий (в лице алгоритмов и ИИ) над людьми надуманы — в конце концов, люди могут собраться и договориться о пределах и границах развития этих технологий. Но Юваль Харари довольно убедительно показывает, что существующие рыночные механизмы не позволят остановить этот маховик, даже если возникнет реальная угроза для будущего подавляющего большинства людей.

Ключевой, на мой взгляд, вывод автора в книге — это близкий закат концепции гуманизма в нашем традиционном понимании, то есть с главенством личности и ее переживаний и чувств. Что придет на смену гуманизму, неясно. Одним из кандидатов автор называет датаизм, но в том описании, что он приводится в книге, это будет еще похлеще фашизма…

Я очень рад, что эта книга получила большую известность не только среди широких масс, но и среди элит — об этом говорит небывалая популярность автора на всех представительных экономических форумах в последние пару лет. А это оставляет шанс, что у книги будет такой же терапевтический эффект, как в свое время был у «Капитала» Маркса, который заставит правящие элиты изменить свое поведение и процессы в своих странах (хотя, увы, тогда не всем народам повезло…).

Итого, моя оценка: 9 из 10.

За что: заставляет нервно сглотнуть и задуматься, в какой бы информационный стартап еще успеть вложиться.

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