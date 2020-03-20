В Новосибирске, в кинозале «Синема», прошла российская премьера фильма «Nazareth: Пока играет рок-н-ролл». Чешская компания Bioillusion предоставила эксклюзивное право показа фильма проекту PRAVDAoNAZ и лично создателю ресурса фотографу Михаилу Ванееву.

Фильм оказался легким, интервью с вкраплением домашнего видео начисто лишены банальности и дутого героизма. Создателям ленты каким-то чудом удалось без патетики и типичной для байопика занудной хронологичности снять музыкальную исчерпывающую историю больших звезд рок-н-ролла. Nazareth не только выдающиеся мелодисты и носители узнаваемого саунда — они создатели рифов, которые во все времена значились в списке обязательных для всех начинающих гитаристов, и в это же время хорошие, уютные люди. Для Михаила Ванеева лидер группы Дэн Маккаферти — сначала большой человек, а потом уже большой музыкант.

— Когда Маккаферти появился в твоей личной истории?

— Лет в 14 я услышал Nazareth и узнал, что вокалиста зовут Дэн Маккафферти. А лично познакомился с ним в 2008 году, когда начал работать с группой.

— Что изменила первая встреча с лидером группы?

— Меня стали называть русским фотографом Nazareth, познакомили с Фином Костелло — фотографом № 1 в музыкальной индустрии, проработавшим с группой 23 года. А еще я узнал, что Nazareth — это одна большая семья. Музыканты и техники между собой отцы, сыновья, братья.

— Как встретил известие о прекращении карьеры Дэна?

— Оно меня шокировало. Несмотря на то, что к этому уже были все готовы. Я видел и снимал происходящее на сцене и за кулисами в его последнем туре с Nazareth по России. Позднее часть этих фотографий использовали в оформлении альбома Rock’n’Roll Telephone. Вот что мне об этом эпизоде рассказывали сами музыканты группы Nazareth: «В самом конце длительного и изнуряющего тура по России 2013 года наш гитарист Джимми Мориссон столкнулся с неожиданными трудностями. Можно сказать, что он был более чем удивлен. Этот случай произошел в одном из многочисленных российских аэропортов, который больше смахивал на здание, которое готовят под снос. Во время ночной проверки службой безопасности (было примерно 3 часа ночи) наш бедный Джимми умудрился потерять свой телефон, часы, кошелек, ну и временно рассудок. Разочарованный, подавленный и без связи он смог себя взять в руки и посмотреть на эту ситуацию с забавной стороны, а результат вылился в песню. Фраза «Rock’n’Roll Telephone», кажется, оказалась приятным звоночком, что ли… Поэтому мы и назвали свой последний альбом именно так».

— В Новосибирске состоялась российская премьера — где еще покажут фильм?

— Россия не купила фильм для широкого проката. Поэтому я обратился напрямую в компанию Bioillusion и к режиссеру с просьбой предоставить мне официальное право показа фильма на большом экране в Новосибирске в рамках моего проекта PRAVDAoNAZ. После знакомства с моей деятельностью компания дала положительный ответ.

— Что за проект PRAVDAoNAZ?

— PRAVDAoNAZ — это фотоматериалы, интервью с музыкантами и теми, кто работал с группой — продюсером Роджером Гловером, фотографом Фином Костелло, художниками и дизайнерами обложек. NAZ — так называют сами себя музыканты. Так что это правда о Nazareth, хоть и слышится «Правда о нас». В стиле промоматериалов первых гастролей по России: футболки с надписями NAZdorovie, RUSHamaNAZ.

— С группой общаешься не только во время туров?

— С группой я на связи уже 12 лет по электронной почте или скайпу. Во время тура общаться сложнее — каждому нужно заниматься своим делом: музыкантам — играть, фотографу — фотографировать. Когда музыканты отдыхают от тура, можно спокойно поговорить по скайпу. Часть моих интервью записаны именно по скайпу.

— Среди героев Михаила Ванеева не только мировые звезды, но и новосибирские команды. Кто в копилке? Будут ли про них фильмы и альбомы?

— Что касается местных, я инициировал большой проект «РОК в СССР из Новосибирска» — он включал и фотовыставку, и концерт. А что касается зарубежных артистов — это Ken Hensley, Joe Lynn Turner, Deep Purple, UDO, Uriah Heep и многие другие. Но самые значимые для меня — это Nazareth и Scorpions, снятые на сцене и за кулисами с 2008 года в разных городах России. Мне всегда была интересна работа фотографов на сцене и за кулисами — с обязательным личным общением. В дополнение к фотографиям я записываю интервью о роли фотографии в карьере артиста и работе фотографов. Это помогает мне понимать тех, с кем я работаю. Энтузиастов снять фильм о работе на сцене и за кулисами за эти годы не нашлось.

Я никогда не был меломаном и фанатом ни одной из групп. У меня для этого совершенно нет слуха, но музыканты говорят, что я умею видеть музыку. Поэтому я их фотографирую.

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