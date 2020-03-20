Новосибирский предприниматель, общественный деятель и блогер-экологист ЮЛИАНА ЯБЛОНСКАЯ прошла путь от студентки медицинского вуза до владелицы свадебного дома. Она рассказала «Континенту Сибирь» о том, какие принципы заставили ее отказаться от свадебного бизнеса, как интерес к вопросам экологии повлиял на закрытие школы дизайнеров, а также почему в ее новой швейной онлайн-школе нет прайса на обучение.

— Юлиана, что заставило студентку медицинского вуза отказаться от будущей карьеры врача и заняться дизайном свадебных платьев?

— Я училась в НГМА на 5-м курсе, когда неожиданно для себя выиграла конкурс молодых дизайнеров «Золотая нить» в Новосибирске. Было это так: еду как-то в Новосибирском метрополитене, читаю газету «Метро». И вдруг вижу объявление о конкурсе, на котором будут судить известные мэтры дизайна, разъезжающие по городам в поисках талантов. У меня была за плечами учеба швейному делу, а вот в дизайне не было никакого опыта. Но я решила принять участие и буквально за неделю на коленке собрала свою первую коллекцию вечерних платьев «Шоколад». Накупила для нее искусственного шелка, шифона. Сшила 5–6 нарядов, вложив в них душу. И, совсем этого не ожидая, выстрелила своей коллекцией! В жюри конкурса сидела Мария Цигаль. Она указала на меня: «Ты мне нравишься!» — и отдала мне 1-е место в номинации «Прет-а-порте де люкс».

— Как это событие повлияло на вашу дальнейшую карьеру?

— Это придало мне уверенности и фактически изменило всю жизнь. Только представьте, ты обычный студент без гроша в кармане, и вдруг выигрываешь такой конкурс! На этом вдохновении мне удалось очень долго продержаться. Я продолжила участвовать в конкурсах, а около 10 лет назад решила заняться свадебной модой. Нашла единомышленников, которые помогли попасть в эту сферу. Моя коллекция «Шоколад» стала первой коллекцией одежды для подружек невесты. Когда примерки на дому и встречи в кафе с будущими новобрачными стали уже «не комильфо», начали арендовать помещение. Одним из первых офисов было помещение в центре города, в цокольном этаже, с низкими потолками и без окон. Но у нас получилось там оборудовать очаровательную свадебную мастерскую. В то же время я зарегистрировала ИП. Так и началось мое знакомство с миром предпринимательства.

— Как получилось создать свой собственный свадебный дом?

— Я всегда стараюсь ставить амбициозные цели. Образно говоря, если ты будешь все время шить одни трикотажные штаны, которые у тебя хорошо получаются, то обнаружишь, что через пять лет так и сидишь в этих штанах! В один прекрасный момент я пришла к мысли, что бизнесу нужно обновление и новое помещение — ведь невеста должна подниматься в салон, а не спускаться! Был арендован двухэтажный уютный «дворец» с мраморной лестницей, большой мастерской, студией стилиста и зоной для девичников. Собралась очень дружная команда, а первый «свадебный» август принес хорошую прибыль. Я тогда даже ездила в Италию закупать настоящие свадебные ткани. Заработанные деньги пустила на развитие бизнеса.

— Работа свадебного дома совпала с рождением вашей дочери. Как удалось совместить эти заботы?

— Готовясь к декрету, я делегировала свои полномочия — ввела должности руководителя производства, управляющей, дизайнера. Но спустя три месяца после рождения дочери пришлось вернуться, чтобы не потерять клиентов и бизнес, потому что дизайнер, которого я оставила вместо себя, не справлялась с обязанностями. Я обустроила детский уголок в мастерской и приступила к работе. А едва Еве исполнилось 6 месяцев, вместе с ней поехала на неделю свадебной моды в Петербург за новым стартом и вдохновением.

— Как возникла идея организовать швейные курсы?

— Мы пробовали разные способы дополнительной монетизации, в том числе субаренду, чтобы квадратные метры не пустовали в выходные и вечернее время. А в мае 2017 года создали на базе мастерской швейную студию с обучающими курсами. Летом набрали первую группу из 10 человек — идея классно зашла! Тогда как раз пошел тренд на рукоделие, хендмейд и все, что с этим связано. Так что к сентябрю уже не школа работала на базе ателье, а наоборот — ателье на базе школы. В это время я минимизировала заказы на свадебные платья, оставив только люксовый сегмент.

— В этот период вы разошлись с партнером по свадебному бизнесу, а в дальнейшем и полностью отказались от шитья и дизайна свадебного платья. С чем это было связано?

— Да, я закрыла свадебное направление, потому что поняла, что не могу продавать то, во что больше не верю. Я стала считать бессмысленным все, что связано с пышными свадьбами, — банкеты, выездные регистрации и прочее. Смотрела на невест и думала: зачем тебе это все? Как это сделает тебя счастливой? При этом я никого не обманывала: когда начинала заниматься свадебной модой, искренне верила в то, что делала. Но как любой творческий человек я меняюсь сама — меняется мой бизнес. И так получилось, что в нужный момент нашлись люди, которые захотели купить этот бизнес.

— А что стало с курсами дизайна?

— Я любила это дело, чувствовала себя миссионером, который должен двигать индустрию моды — в том числе через курсы дизайна. Но в 30 лет увлеклась вопросами экологии, и меня накрыла волна осознанного отношения к миру. Началось все достаточно безобидно — с сортировки мусора и пакетиков. Но постепенно интерес к теме экологии перешел на работу. Я поняла, что не хочу обучать дизайнеров, которые будут стимулировать перепроизводство. Так я отказалась от школы дизайнеров, хотя это было самым прибыльным направлением. В швейной студии тогда начала продвигать идею экофрендли (безопасную для экологии). Эта идея заключалась в том, чтобы не шить одноразовое, шить из определенных экологичных тканей и пр. Идея была здорово воспринята. Поменялась моя целевая аудитория, программа курсов, а также появилась новая команда, которая разделяла мои взгляды.

— С апреля прошлого года вы перевели обучение в режим онлайн. Причем у вас нет установленной платы за курсы, откуда же пойдет прибыль?

— Швейная онлайн-школа живет по принципу доступности образования. Здесь свободная оплата, нет фиксированных цен, когда, например, с пакетом обратной связи берется за обучение 3 тысячи рублей, а без обратной связи — 1 тысяча рублей. Хочешь, чтобы я стала твоим наставником? Заплати, сколько можешь, сколько тебе комфортно.

— На ваш взгляд, такой бизнес может быть эффективным?

— Да, ведь это не что-то аморфное, а реальная бизнес-модель, по которой живут многие в Европе. Это по-настоящему крутые компании, куда идут клиенты именно благодаря их особой философии. Присоединившись к ней, я не превращаюсь в альтруистку и не собираюсь работать бесплатно — я продолжаю оставаться предпринимателем, который будет зарабатывать. Но предпринимателем со своими ценностями.

— Что это за ценности?

— Я знаю, что у меня есть бесценный опыт, я могу вдохновлять людей найти свое направление в творчестве. Многим уже помогла и смогу помочь в будущем. Знаю, что это предназначение нельзя продавать. Этим можно только делиться, отдавая во благо. А еще я в это предназначение верю, потому что не могу заниматься тем, во что не верю.

— Какие советы вы бы дали начинающим бизнесменам?

— Не обманывать себя, прислушиваться к своим желаниям. Если есть обстоятельства, которые сдерживают, но хочется большего, не бояться поддать огня! А если чувствуете, что пока «не вывозите», что «штанишки широки», делайте тогда то, что можете. Я раньше все планировала и шла к так называемому светлому будущему. Думала, вот немного потерпеть — и заживем! Но пришла к выводу, что жить нужно в моменте. Если что-то пошло не так — смело менять вектор.

— Легко ли это — отказываться от успешного бизнеса и поменять вектор?

— Нелегко, конечно. Раньше я цеплялась за все — за людей, за то, что обо мне подумают. Но вышло так, что три раза отказывалась от того, что сама же и пропагандировала, развивала. Меня сейчас многие спрашивают: «Зачем ты от этого отказывалась, если это было так здорово и прибыльно? Зачем из-за каких-то принципов продала успешный бизнес, который делала восемь лет?» Но я понимаю, что этого не объяснить. Я принимаю себя и ситуацию и знаю, что переживу все и стану только круче. Сегодня я нахожусь в поиске нового интересного для себя проекта. Скорее всего, это будет связано с социальной жизнью города.

Швейные курсы Юлианы Яблонской

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