Правительство России приняло решение ввести отсрочку с марта по уплате страховых взносов и арендных платежей на три месяца для малых и средних предприятий, арендующих государственное или муниципальное имущество. Об этом сегодня заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая заседание правительства.

Накануне, как сообщает РБК, глава правительства поручил Федеральной налоговой службе предоставить отсрочку по уплате налогов и страховых взносов до 1 мая для отраслей, наиболее сильно пострадавших от последствий эпидемии коронавируса, в частности, туристических и авиакомпаний. Минфин обещал отказаться от начисления пени в связи с задолженностью, которая возникнет по причине этой отсрочки. Сегодняшнее заседание существенно расширило действие «каникул» по взносам.

«На три месяца, начиная с марта, вводится отсрочка по уплате страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей — для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество», — сказал Михаил Мишустин. По его словам, в малом и среднем бизнесе заняты миллионы людей и этот сегмент оказался в очень сложной ситуации, поэтому заслуживает особого внимания со стороны правительства.

«Кроме того, вводится мораторий на проверки предприятий из реестра малого и среднего бизнеса, в том числе налоговые и таможенные», — добавил премьер.

Помимо этого, по словам Михаила Мишустина, правительство и Банк России создали финансовый резерв в размере 300 млрд рублей, а также гарантийный фонд для реструктуризации кредитов компаний, которые оказались в сложной ситуации. Министерству экономического развития поручено до 1 апреля разработать проект федерального закона, предусматривающий возможность запрета на подачу заявлений о банкротстве, а также ускорить внесение в правительство проекта, вводящего процедуру реструктуризации долгов компаний.