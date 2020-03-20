Красноярский фонд капремонта выполнил рекордный объем работ в 2019 году, заняв первое место по Сибири и одно из лидирующих в стране. Впрочем, эксперты скептически относятся к этому отчету, утверждая, что в него вошли незаконченные работы прошлых лет. Кроме того, уже в следующем году фонд может столкнуться с дефицитом средств.

Красноярский краевой фонд капитального ремонта отчитался о работе в прошлом году. Работы прошли более чем в 1,5 тыс. многоквартирных домов. Это больше, чем за 2017 и 2018 годы вместе взятые, но все же меньше планового показателя. Всего за 2019 год предполагалось отремонтировать свыше 2,1 тыс. объектов, хотя почти 800 из них — невыполненные работы прошлых лет. Тем не менее Красноярский край стал первым в СФО по объемам проведенного капремонта и занял восьмое место по стране. Интенсификации работ в районах края способствовало создание территориальных подразделений отдела строительного контроля: они уже появились в Зеленогорске, Лесосибирске, Ачинске, Минусинске, а в ближайшее время откроется и в Норильске — здесь уже начался набор сотрудников. За прошлый год в Норильске число отремонтированных домов выросло в четыре раза, в Зеленогорске — в 12 раз, в Минусинске — в восемь раз.

Фонд активизировал и закупочные процедуры. Были признаны состоявшимися 91% объявленных аукционов на сумму 8,3 млрд рублей, в то время как год назад эти показатели составляли 65% и 6,7 млрд рублей соответственно.

Кроме того, Красноярский край отличается высокой собираемостью взносов на капремонт — 99,8%, в то время как в среднем по стране этот показатель 95,5%. В фонде также рассказали, что за прошлый год здесь прошло 55 проверок, в которых принимали участие в том числе генпрокуратура и администрация президента. По итогам ревизий работа структуры признана удовлетворительной. При этом генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олег Смирнов уточняет, что в будущем году существует риск дефицита средств. Решать вопрос придется либо за счет повышения взносов, либо за счет привлечения бюджетных средств.

По оценке вице-спикера Законодательного собрания, председателя комитета по строительству и ЖКХ Красноярского края Алексея Кулеша, в настоящее время в регионе капитального ремонта требует 14 тыс. домов. При этом процесс становления системы капремонта и перспективы ее развития он оценивает оптимистично. «Мы завершили некий логический этап становления системы капитального ремонта в Красноярском крае. Теперь система работает хоть и с нареканиями, но достаточно устойчиво и понятно. Крупных проблем осталось всего две. Первая — это отсутствие технологий ремонта крыш без затоплений и промерзаний. Задачу решить эту проблему мы ставим и перед фондом, и перед профильным министерством. Вторая задача — установление финансовой устойчивости и абсолютной самостоятельности фонда. Пока эта цель не достигнута, но над этим мы тоже работаем. В целом система капитального ремонта на территории Красноярского края реализуется успешно», — отметил он.

Руководитель общественной организации «Народный контроль в ЖКХ» Роман Казаков скептически относится к отчету фонда. «Мы видели жонглирование цифрами. У нас не были завершены ремонты 2018, 2017, а в порядке 10 случаев — даже 2016 года. Понятно, что объемы завершенного ремонта в прошлом году оказались больше, правда, не говорят, что ремонт там длился больше двух лет. На людей, далеких от темы, представленные цифры могут произвести впечатление, но теми, кто немного связан с отраслью, они воспринимаются иронически. Кроме того, с помощью городских властей организовывались собрания в некоторых домах, чтобы перенести сроки реализации с 2019 на 2020 год. По моей оценке, это примерно 200 домов в Красноярске и около 400 на территории края. Понятно, что они выпали из статистики», — рассуждает он.

Перспективу дефицита средств фонда Казаков считает реальной, но связывает ее с недостаточным уровнем планирования бюджета. «До недавнего времени баланс средств фонда составлял 10 млрд рублей, которые лежали в банке и приносили проценты. Из-за этого фонд подвергался критике со всех сторон, и тогда было придумано решение — большая программа замены лифтов: 3,5 тыс. за три года. Нужно ли нам столько новых лифтов — вопрос сомнительный. Но с учетом, что каждый лифт стоит около 2 млн рублей, мы решаем проблему профицита. Следствием этого будет уже недостаток средств, который предстоит решать за счет увеличения взносов или за счет бюджета. При этом уровень роста платежей уже утвержден на трехлетний период и составляет уровень инфляции плюс 2%. Думаю, как решать этот вопрос, не придумали еще и в министерстве строительства. Для этого нужно садиться и кропотливо просчитывать каждый вариант», — считает глава организации.

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