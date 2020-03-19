В связи с тем, что многие компании полностью или частично перешли на удаленный режим работы, «МегаФон» на месяц открыл бесплатный доступ к решениям для проведения онлайн-конференций и вебинаров для малого и среднего бизнеса на ближайший месяц.

«Мы понимаем, что текущая ситуация не является стандартной для бизнеса, – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина, – Небольшим компаниям, у которых не было необходимости внедрять технологии для удаленной работы, сейчас сложнее адаптироваться, поэтому мы готовы поддержать бизнес и открываем бесплатный доступ к продуктам, которые сейчас наиболее востребованы. Их использование позволит оперативно перестроить привычные бизнес-процессы и выстроить коммуникацию с сотрудниками и партнерами в новых условиях».

Платформа для проведения вебинаров позволяет проводить видеопрезентации, онлайн-лекции и семинары, которые смогут подключаться к ним через веб браузер с любого компьютера или мобильного устройства. Сервис позволяет подключить до 25 участников видеоконференции или до 100 зрителей.

Если рассмотреть не перенос разового мероприятия в онлайн, а систематическую удаленную работу, среди бизнеса достаточно востребовано сегодня облачное решение Virtual Desktop Infrastructure (VDI), которое дает удаленный доступ к рабочему месту сотрудника и информационным системам компании. Главным плюсом VDI является скорость разворачивания виртуальных рабочих мест. Весь процесс подготовки облачной инфраструктуры занимает у специалистов «МегаФона» не более трех дней, а организация безопасного доступа к рабочим местам займет всего несколько минут.

Основная услуга «МегаФона» – мобильная связь – также была подкорректирована под текущую обстановку. Аналитики оператора пришли к выводу, что сегодня возросла потребность в звонках между Россией и Европой в связи с сокращением воздушного сообщения между странами. Потому оператор объявил об увеличении количества бесплатных минут на всех тарифах с подключенной функцией роуминга. С 17 марта 2020 года объем голосовых вызовов в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» увеличивается с 60 до 180 минут в день. О том, сколько времени продлится акция, оператор пока не сообщает.

«В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров», – прокомментировал «МегаФон».

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